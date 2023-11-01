Ялта, Крым, 1 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8–10-х классов пройдет со 2 по 6 ноября в международном детском центре «Артек». Участниками четвёртого сезона стали более 3 миллионов детей, подростков и их наставников. Каждый из ребят получил уникальную возможность заявить о себе на всю Россию, реализовав свой проект по одному из 12 направлений — от экологии до искусственного интеллекта.

Сайт конкурса «Большая перемена» Всероссийский конкурс «Большая перемена»

В этот раз в решающих испытаниях примут участие 1,5 тысячи школьников из всех регионов России. Финал конкурса пройдёт в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!», который объединит 3 тысячи школьников и представителей местного отделения «Движения первых».

Победители и призёры получат до 1 миллиона рублей. Также денежные призы получат педагоги-наставники, подготовившие наибольшее количество активных участников «Большой перемены», а школы и организации дополнительного образования — гранты в 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

«В этом году финал проходит в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!», и на площадке соберутся три тысячи Первых из разных уголков страны. Ребята будут знакомиться с миссией и ценностями, направлениями и проектами Движения, а также придумывать свои собственные инициативы. Флагманский проект Движения Первых — Всероссийский конкурс «Большая перемена» — уже четыре сезона подряд отбирает целеустремленных ребят, которые проявляют себя в самых разных сферах. А главное — могут в дальнейшем помогать новым участникам Движения в реализации своих идей и достижении новых высот», — подчеркнула первый заместитель председателя правления «Движения Первых» Наталия Мандрова.

Основная тема четвёртого сезона «Большой перемены» — «Горжусь Россией». Во время дистанционных этапов конкурса и очных полуфиналов участники при поддержке Минпросвещения и национального проекта «Образование» изучали историю, традиции и культуру родной страны, а также знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале старшеклассники, объединившись в междисциплинарные команды, смогут предложить идеи по реализации потенциала детей и подростков в разных сферах общественной жизни.

Проект может быть реализован в стенах учебного заведения. Так, в 2020 году благодаря конкурсу «Большая перемена» грант на развитие образовательной среды получил музей боевой славы московской школы № 1253, открытый ещё в 1975 году. После реставрации экспозиций теперь там появились интерактивные элементы. В работе музея участвуют школьники, их учителя, родители и ветераны педагогического труда. А в тульском лицее № 2 им. Б. А. Слободскова появился интерактивный комплекс, который помогает школьникам, увлекающимся химией, проводить практические и лабораторные работы, создавать свои проекты, а также готовиться к олимпиадам, экзаменам и турнирам.

Многие победители прошлых сезонов уже успешно реализуют свои проекты. К примеру, Иван Китаев бесплатно обучает финансовой грамотности подростков в Улан-Удэ. Он победил во втором сезоне конкурса с проектом «Клуб финансовой грамотности «FinClub».

Сайт конкурса «Большая перемена» Иван Китаев, победитель 2-го сезона «Большой перемены»

«Я считаю, что Россия — это действительно страна возможностей. Это факт. Сейчас любой школьник России имеет возможность продвигать свои инициативы и создавать различные проекты в юном возрасте, а самое главное, он может получить значительную поддержку от государства для реализации своих идей. В этом я лично убедился после участия в «Большой перемене», — отметил Иван.

Виктория Куксенко из Донецка победила в третьем сезоне «Большой перемены» с проектом «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», направленного на воспитание патриотического духа и уважение к своему прошлому.

Сайт конкурса «Большая перемена» Виктория Куксенко, победитель 3-го сезона «Большой перемены» в вызове «Помни!»

«Я узнала о конкурсе от своего классного руководителя в школе и решила поучаствовать, чтобы проверить свои силы, познакомиться с ребятами из разных городов России. Я мечтала стать участником «Большой перемены», потому что меня всегда интересовали творческие конкурсы. Благодаря конкурсу я побывала в путешествии по разным городам России, где узнала много интересного и увлекательного», — рассказала Виктория.

Победитель третьего сезона по направлению «Сохраняй природу!» Ангелина Мартьянова из Минска пишет научные работы и проводит исследования в различных областях науки. Она разработала проект гаджета для сухого мыла. Говорит, что «Большая перемена» доказала ей, что нельзя совершенствоваться только в одной сфере.

Сайт конкурса «Большая перемена» Александра Мартьянова, победитель 3-го сезона «Большой перемены» в иностранном треке в направлении «Сохраняй природу!»

«Чем больше мы знаем, тем легче нам реализовать себя. В финале иностранного трека мы, участники, должны были не только познакомиться с членами команды, выделить их сильные стороны и вместе решить кейс», — отметила Ангелина.

Помимо конкурсных испытаний, участников «Большой перемены» ждет насыщенная образовательная программа с участием известных спортсменов, журналистов и телеведущих, руководителей социальных и просветительских проектов, специалистов в самых разных отраслях — от предпринимательства, промышленности и финансов до креативных индустрий, IT и медиа.

Церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8–10-х классов и форума «Будь в движении!» состоится 6 ноября на «Артек-Арене».

Как сообщало ИА Регнум, одна из ключевых целей национального проекта «Образование», который реализуется по решению президента Владимира Путина, — патриотическое воспитание юных граждан России. Важность единства, уважения к Родине и сохранения нравственных ценностей воспитываются и поддерживаются в школах.