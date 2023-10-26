Зимовниковский район, Ростовская область, 26 октября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Зимовниковском районе Ростовской области мужчина бросил на пол и ударил по голове семилетнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Александр Кряжев/РИА Новости

По данным правоохранительных органов, во время тренировки между 49-летним мужчиной и школьником произошёл конфликт, во время которого взрослый поднял мальчика над полом и отпустил.

«Ребёнок упал на пол, после чего гражданин нанёс один удар ладонью по голове», — сообщает пресс-служба. Уточняется, что ранее пострадавший побил сына мужчины.

По факту происшествия полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА Регнум, после избиения водителем ребёнка в Миассе возбудили уголовное дело. Ранее в соцсетях разместили видео, на котором мальчики перебегают дорогу перед едущим автомобилем. Машина остановилась, водитель догнал детей и толкнул одного из них. В результате ребёнок упал на асфальт, а водитель ударил его по лицу и начал пинать ногой, после чего ушёл.

Ранее сообщалось, что из больницы в Башкирии выписали младенца, которого пыталась зарезать мать. Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 7 октября в посёлке Приютово Белебеевского района. 22-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила ребёнка ножом в живот. На мальчика она набросилась на почве ссоры со своим сожителем, а также из-за того, что ребёнок громко плакал. Затем женщина вышла на улицу и попросила прохожего вызвать медиков.