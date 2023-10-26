Москва, 26 октября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в даче взятки ранее осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, передаёт 26 октября ТАСС.

Максим Блинов/РИА Новости Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко (в центре) в Пресненском суде Москвы

«Суд постановил признать Сенина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Поскольку Сенин находится в международном розыске, приговор ему был вынесен заочно.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Бывший глава управления был приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Кроме того, Захарченко лишили права занимать должности на государственной службе в течение еще девяти лет.

Захарченко был задержан, а затем арестован в начале сентября 2016 года и обвинён в коррупции и злоупотреблении полномочиями. У него и членов его семьи обнаружено 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, 500 г золота, драгоценности, валюта на общую сумму около 8,5 млрд рублей.

В декабре 2022 года прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым требованием изъять у Захарченко и его родственников имущество на 50 млн рублей. Поскольку Захарченко был уличён в коррупции, то его доходы, которые не получается подтвердить, являются незаконными, пояснили в надзорном ведомстве.