Вашингтон, 26 октября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с антиукраинской позицией может привести к полному изменению политики государства, а также пошатнуть хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО. Об этом сообщает Fox News.

ТАСС/EPA/JAKUB GAVLAK Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Победа Фицо может ознаменовать резкое изменение во внешней политике страны и подорвать хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО», — высказал мнение автор статьи.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министром Словакии официально назначен Роберт Фицо, глава победившей на парламентских выборах партии Smer.

Ранее Фицо трижды занимал пост премьер-министра Словакии, он возглавляет партию Smer, которая по итогам парламентских выборов в октябре 2023 года получила 42 из 150 мест в парламенте. С учётом двух партий, с которыми Smer достигла договорённости, новая коалиция контролирует 79 мест в парламенте.

В ходе предвыборной кампании Фицо не раз заявлял, что в случае его возвращения к власти Словакия прекратит оказывать военную помощь киевскому режиму. Сразу после завершения выборов президент республики Зузана Чапутова отказалась согласовывать выделение очередной помощи Украине, сославшись на позицию победителей выборов и будущих министров.