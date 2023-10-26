Москва, 26 октября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Пассажиры рейса Москва — Екатеринбург авиакомпании Smartavia рассказали, что ждут вылета из столичного аэропорта Шереметьево уже больше шести часов.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Сначала нам ничего не говорили, потом выяснилось, что у самолёта поломка. Питание предоставили, гостиницы не дали», — сообщил RT один из пассажиров.

По его словам, в Smartavia им сообщили, что вылет ожидается в 11:00 мск, но многие пассажиры рейса уже уехали из аэропорта.

Официальной информации о причинах задержки нет.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 7 октября отменили пять рейсов и ещё не менее 17 задержали.

В «Шереметьево» задержали пять рейсов и один отменили, во «Внуково» отменили два рейса и восемь задержала, а в «Домодедово» четыре рейса задержали и два отменили.