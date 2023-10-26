Москва, 26 октября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Опорный пункт ВСУ с американским оружием захватили бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» на запорожском направлении. Об этом 26 октября сообщил командир отряда с позывным Сатурн.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий добровольческого отряда «Барс-10»

Он рассказал, что при штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника, после чего он отступил.

«Там оказалось брошенное американское оружие, в том числе пулемёт «Браунинг» калибра 12,7 мм, а также боеприпасы к нему американского производства», — приводит его слова «РИА Новости».

Как ранее сообщало ИА Регнум, тульские десантники пресекли попытку прорыва украинской армии около населённого пункта Клещеевка к югу от Артёмовска. Расчёты БПЛА ВДВ обнаружили группу украинских военных, засевшую в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укреплённый опорный пункт и готовились на рассвете пойти в атаку.

Координаты позиций ВСУ были незамедлительно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить его огнём из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв». После наступления сумерек танкисты отправились в указанный район, они запросили координаты позиций ВСУ и уничтожили их из 125-мм пушки с расстояния около девяти километров.