Москва, 26 октября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Представитель защиты блогера Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов на 918 млн рублей, подала апелляционную жалобу на продление обвиняемой срока домашнего ареста, попросив изменить ей меру пресечения на более мягкую. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова.

РИА Новости/ Григорий Сысоев Блогер Елена Блиновская

«Мы подали апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения, так как считаем, что в отношении Елены может быть избрана иная, более мягкая мера пресечения», — приводит ТАСС слова адвоката.

Уточняется, что дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде пока не назначена.

Как передавало ИА Регнум, Замоскворецкий суд Москвы принял решение продлить до 26 января домашний арест блогера Елены Блиновской. Срок продления меры пресечения обоснован необходимостью допросить не менее 20 лиц, а также назначить и провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки по делу. Ранее меру пресечения избирал и продлевал Пресненский суд Москвы, но подсудность была изменена в связи со сменой адреса следственного органа.

Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что в отношении её подзащитной начата ещё одна налоговая проверка — за 2022 год. Ранее Блиновская признала вину в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей и отмывании свыше 43 млн рублей. Домашний арест блогер отбывает в своём доме в подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк». Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

В апреле текущего года Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией, откуда она планировала вылететь в Казахстан.