Вашингтон, 26 октября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе в городе Льюистоне (штат Мэн, США) Роберт Кард уже угрожал совершить нечто подобное. Об этом 26 октября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на документ полиции.

Lewiston Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press Роберт Кард

«Кард ранее сообщал, что слышит голоса, и угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако, штат Мэн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он, предположительно, состоит в армейском резерве и приписан к учебному центру в Сако, где работал инструктором по огнестрельному оружию.

По данным телеканала ABC News, у 40-летнего Роберта Карда были проблемы с психическим здоровьем, летом он провёл две недели в психиатрической лечебнице.

Lewiston Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press Роберт Кард во время нападения

Как передавало ИА Регнум, стрельба 25 октября в Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в Америке в текущем году и 31-м фактом массового убийства. Президента США Джо Байдена оповестили о происшествии.

По информации телеканала Fox News, число жертв стрельбы увеличилось до 22 человек, ранены около 60 человек. Мэрия Льюистона призвала жителей оставаться дома и следовать рекомендациям правоохранителей. Все общественные школы и муниципальные здания в городе будут закрыты 26 октября.