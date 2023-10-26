СМИ рассказали о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн
AP: устроивший стрельбу в штате Мэн угрожал открыть огонь на военной базе
Вашингтон, 26 октября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе в городе Льюистоне (штат Мэн, США) Роберт Кард уже угрожал совершить нечто подобное. Об этом 26 октября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на документ полиции.
«Кард ранее сообщал, что слышит голоса, и угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако, штат Мэн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он, предположительно, состоит в армейском резерве и приписан к учебному центру в Сако, где работал инструктором по огнестрельному оружию.
По данным телеканала ABC News, у 40-летнего Роберта Карда были проблемы с психическим здоровьем, летом он провёл две недели в психиатрической лечебнице.
Как передавало ИА Регнум, стрельба 25 октября в Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в Америке в текущем году и 31-м фактом массового убийства. Президента США Джо Байдена оповестили о происшествии.
По информации телеканала Fox News, число жертв стрельбы увеличилось до 22 человек, ранены около 60 человек. Мэрия Льюистона призвала жителей оставаться дома и следовать рекомендациям правоохранителей. Все общественные школы и муниципальные здания в городе будут закрыты 26 октября.