Пермь, 26 октября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В Перми в больницу с отравлением госпитализированы 15 участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов, сообщили в региональном Минздраве и краевом управлении Роспотребнадзора.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Среди участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов выявлены неединичные случаи заболевания острой кишечной инфекцией», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В пищеблоке столовой были отобраны смывы с поверхностей, а также образцы готовой продукции и сырья. За всеми участниками установлено медицинское наблюдение, добавили в ведомстве.

По данным Минздрава, 15 детей были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус.

Как сообщало ИА Регнум, мальчик пяти лет и его сестра восьми лет скончались в результате отравления неизвестным веществом в городе Грозном.

Пятнадцатого октября двое детей были госпитализированы с признаками «отравления неясной этиологии». Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении больницы.