Астана, 26 октября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Официальный визит в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана анонсировала 26 октября пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

ТАСС/EPA/Mohammed Badra Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Макрон прибудет в Казахстан 1 ноября по приглашению Токаева. Лидеры двух стран обсудят вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.

Орбан посетит страну 2 ноября. Венгерский премьер и казахстанский президент обсудят вопросы по дальнейшему расширению двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года президент Казахстана Токаев побывал во Франции с официальным визитом, провёл переговоры с французским коллегой Макроном и пригласил его в Казахстан. Токаев заявил, что его визит — это прекрасная возможность ещё выше поднять уровень отношений между странами. Макрон назвал Казахстан стратегическим партнёром Франции и отметил, что государства развивают торговые связи, а также сотрудничество в энергетической сфере.