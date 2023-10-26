Москва, 26 октября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. 1–24 ноября на предприятиях российской столицы пройдет восьмой сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром». Участники проекта посетят новые предприятия и примут участие в мастер-классах по приготовлению различной продукции. Регистрация на мероприятия уже открыта, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Очные экскурсии в ноябре станут завершающим этапом проекта в 2023 году», — рассказал Овчинский. Он добавил, что в этот раз в нём примут участие более 20 предприятий, некоторые из них присоединились к проекту только в 2023 году и стали популярными среди жителей и гостей столицы. «В их числе автомобильный завод «Москвич» и предприятия по изготовлению медизделий. В восьмом сезоне мы планируем провести более 120 экскурсий и свыше 50 мастер-классов», — рассказал Овчинский.

Участники узнают, как изготавливают обувь на фабрике «Ральф Рингер», как производят лифты и оборудование к ним на Щербинском лифтостроительном заводе и на предприятии «Мослифт». Гостям также расскажут о процессе переработки электрического оборудования, утратившего свои свойства, — телевизоров, холодильников, микроволновых печей, телефонов и другой техники на заводе «Экопласт».

Зарегистрироваться можно на сайте проекта и в мини-приложении ВКонтакте «Открытая промышленность».

За пять лет работы проекта «Открой#Моспром» состоялось более двух тысяч экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. В июне 2023 года проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». Всего у проекта уже семь наград.