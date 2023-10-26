Москва, 26 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Девочка-подросток пыталась совершить суицид после смерти любимого питомца. Бабушка вовремя заметила, что школьнице плохо, и вызвала скорую. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Unsplash/Oxana Golubets

В службу экстренной помощи в Москве 24 октября позвонила девочка, она сообщила диспетчеру, что её 14-летняя сестра пыталась покончить с собой и ей нужна медицинская помощь. Девочка назвала адрес квартиры на улице 1812 года. Вскоре наряд скорой помощи прибыл на место.

«Из квартиры в ДГКБ им. Н. Ф. Филатова была госпитализирована несовершеннолетняя после попытки суицида. Информация об этом была передана в полицию», — рассказал собеседник агентства

По факту произошедшего стали проводить проверку, оперативники опросили 70-летнюю бабушку девочек. Она объяснила, что её 14-летняя внучка недавно столкнулась со смертью своей любимой крысы. Девочка очень эмоционально переживала утрату. Бабушка решила, что внучке нужно немного времени, чтобы смириться со смертью животного, но около 15:30 заметила, что школьница находится в странном состоянии. Та призналась бабушке, что пыталась покончить с собой. После этого девочку госпитализировали, сейчас её жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Свердловской области покончил с собой 16-летний подросток. По словам соседей, школьник страдал от неразделённой любви.

В сентябре в Москве 13-летний подросток покончил с собой из-за невозможности продолжить развитие своего персонажа в компьютерной игре. Об этом он рассказал в предсмертной записке.