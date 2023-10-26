Москва, 26 октября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Три гражданина России, также имеющие израильский паспорт, удерживаются, предположительно, в заложниках в секторе Газа. Об этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил 26 октября в эфире «Соловьёв LIVE».

Hosam Salem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Он сообщил, что проводятся соответствующие контакты.

«У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках», — сказал Викторов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что среди захваченных в Израиле заложников есть и граждане России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил 20 октября, что точных данных о заложниках-россиянах нет. Позднее он подчеркнул, что руководство России беспокоится о своих гражданах и использует все возможности для контакта с обеими сторонами конфликта.

По данным МИД России на 24 октября, в ходе эскалации в Израиле погибли 250 граждан иностранных государств, 81 человек пропал без вести. В их числе 23 погибших россиянина, ещё четверо пропали без вести.

Обострение конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС началось 7 октября с беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля начала в палестинском анклаве операцию «Железные мечи».