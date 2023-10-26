Москва, 26 октября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Три человека с гражданством России и Израиля, предположительно, находятся в заложниках. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире программы «Полный контакт» на «Соловьёв LIVE».

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках», — заявил посол, добавив, что проводятся соответствующие контакты.

Как передавало ИА Регнум, российские и китайские представители в Совете Безопасности ООН 25 октября наложили вето на резолюцию США по ситуации вокруг Израиля и Палестины. Документ также не поддержали представители ОАЭ, воздержались от голосования две страны, за резолюцию США проголосовали десять государств.

Документ содержит осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В нём нет призыва к прекращению огня, но признаётся право стран на самозащиту.

На открытых дебатах в Совете Безопасности ООН 24 октября постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что РФ не поддержит проект резолюции США в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, так как в документе нет призыва к прекращению огня. Москва подготовила альтернативный проект, добавил дипломат.

В новом проекте резолюции РФ по Ближнему Востоку содержится призыв к немедленному прекращению огня, осуждается нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям в Газе. Также содержится призыв немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора, организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры, а также призыв к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.