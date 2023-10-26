Вашингтон, 26 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистоне (штат Мэн), в котором произошла стрельба, будут закрыты 26 октября. Об этом говорится в сообщении государственных школ Льюистона в социальной сети.

ТАСС/EPA

«В школах Льюистона в четверг занятий не будет», — говорится в заявлении.

Пресс-служба администрации города на своей станице в социальной сети также объявила о том, что 26 октября все муниципальные здания Льюистона будут закрыты, отменяются все мероприятия, которые были запланированы на этот день.

Как передавало ИА Регнум, стрельба 25 октября в Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в Америке в текущем году и 31-м фактом массового убийства. Личность подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне (штат Мэн) установлена. Президента США Джо Байдена оповестили о происшествии. По данным СМИ, устроивший стрельбу в Льюистоне является инструктором по оружию в запасе армии США. Летом мужчину выпустили после лечения в психиатрической больнице, заявили в полиции штата Мэн.

Согласно информации телеканала Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, число жертв стрельбы увеличилось до 22 человек, ранены около 60 человек. Мэрия Льюистона призвала жителей оставаться дома и следовать рекомендациям правоохранителей.