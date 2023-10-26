Киев, 26 октября, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Перепродажу гуманитарной помощи из ЕС внутри Украины и за её пределами курируют чиновники киевского режима. Об этом бывший сотрудник Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Руслан Сыровой рассказал 26 октября «РИА Новости».

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

По его словам, контрабанда в страны Европы сигарет и наркотиков существовала и раньше, но сейчас процесс «идёт полным ходом». Так, депутат из города Хуста Закарпатской области курирует контрабанду сигарет, наркотиков, а также «занимается людьми». За депутатом стоит губернатор, а за ним, в свою очередь, люди из президентской администрации.

Оборудование и продукты питания, которые поступают на Украину в качестве гуманитарной помощи, распределяются следующим образом: самое лучшее перепродаётся, худшее достаётся людям. Сложно сказать, доходит ли что-то до военных, рассказал бывший пограничник.

«Самое лучшее в любом случае забирается и продаётся внутри страны, в страны Евросоюза, им же. А самое худшее просто раздаётся людям», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что перепродаётся всё, в том числе приборы ночного видения, тепловизоры, ночные прицелы. Это оборудование завозится гуманитарным конвоем, но никак не учитывается на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, взрывчатка и оружие, в том числе заряды C4, которые поставляли киевскому режиму страны Запада, продаются на чёрном рынке через скрытую сеть даркнет. Продавцы уверяют, что огнестрельное оружие могут отправить в любую точку Украины с курьером.

В российском МИД не раз предупреждали о неконтролируемом распространении оружия, которое Запад поставляет на Украину, а также приводили факты. Западные СМИ полностью игнорировали эту информацию.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в октябре заявил, что оружие, переданное западными партнёрами Украине, активно применяется в Израиле. По его словам, дальше будет только хуже: на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева.

Позже президент Владимир Путин заявил, что у Москвы есть данные об утечках оружия с Украины. На Украине продают всё, что можно продать, подчеркнул он.