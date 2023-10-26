Москва, 26 октября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Первая партия самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва» на колёсном шасси передана Министерству обороны России, сообщает 26 октября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Софья Сандурская/ТАСС 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва»

Орудие калибра 152 мм способно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Гаубица производит более семи выстрелов в минуту, в боезапасе — до 30 выстрелов.

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«Благодаря колёсному шасси «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать её, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны», — отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Мальва» — первая отечественная колёсная артиллерийская установка. Базой для неё служит шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8, экипаж составляет пять человек. Самоходка хорошо преодолевает бездорожье, может пройти по дорогам общего пользования без дозаправки 1100 км. Маневренность «Мальвы» выше, чем у самоходных орудий на гусеничном ходу, при этом технический ресурс у неё больше, а стоимость эксплуатации — меньше. Артустановку можно перебрасывать по воздуху на большие расстояния, она помещается в самолёт Ил-76.

Как сообщало ИА Регнум, госконтракт на поставку новейших колёсных гаубиц 2С43 «Мальва» в войска был подписан в августе на форуме «Армия-2023». Разработчик артустановки — нижегородский ЦНИИ «Буревестник».