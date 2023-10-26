Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля провела рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к «следующим этапам боевых действий», сообщили в пресс-службе армии.

ТАСС/ EPA/ATEF SAFADI

«Ночью ЦАХАЛ провела целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции израильские солдаты обнаружили и нанесли удар по многочисленным боевикам ХАМАС, объектам инфраструктуры и пунктам запуска противотанковых ракет, а также «подготовили поле боя».

После военные покинули район и вернулись на территорию Израиля, добавили в ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее предупреждал о последствиях возможной операции Израиля в Газе. По его словам, наземная операция с использованием тяжёлой техники в анклаве, которую Израиль планирует против ХАМАС, грозит обернуться серьёзными последствиями и множеством жертв.

Авторы The New York Times отмечали, что проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточённым боям со времён Второй мировой войны.