Москва, 26 октября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Очередная попытка президента США Джо Байдена объяснить членам Конгресса поддержку Украины стала фактически признанием бесполезности его предшествующих доводов, считает сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой», — отметил сенатор.

Российский политик указал на заметное изменение информационной обстановки в США вокруг Украины. По словам Пушкова, это ожидаемо.

Как сообщало ИА Регнум, в газете Politico говорится, что чиновники Белого дома призывают конгрессменов в частном порядке обосновывать необходимость дальнейшего оказания помощи ВСУ тем, что Украина якобы станет залогом экономического роста в Америке.

Смена стратегии необходима Белому дому на фоне растущего скептицизма в рядах американцев по поводу продолжения финансирования Украины, написало издание.

Новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в начале спецоперации России был сторонником предоставления помощи Украине, в последнее время он занял более скептическую позицию по этому вопросу.