Москва, 26 октября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Украинцы продают взрывчатку и оружие, в том числе заряды C4, которые ранее были поставлены Киеву странами Запада, на чёрном рынке через скрытую сеть даркнет. Об этом 26 октября сообщает «РИА Новости».

Pfc. Lukas J. Blom Взрывчатка C4

«C4 от 800 USD (долларов США)/1000 гр, Киев», — цитирует агентство текст одного из объявлений, добавляя, что в объявлении также опубликовано фото товара — шашек взрывчатки с маркировкой на английском языке.

В описании онлайн-продавца говорится о том, что он реализует огнестрельное оружие по всей Украине.

«Анонимная курьерская доставка в ваш город! Получение посылки в тайнике в удобном для вас месте», — написал онлайн-продавец. Текст объявления также приводится и на английском языке.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть данные об утечках оружия с Украины. Он отметил, что у России есть также данные о продажах вооружения на Ближний Восток, но «это не выглядит так, как будто это исходит от руководства Украины».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное западными партнёрами Украине, активно применяется в Израиле.

По его словам, коррумпированные украинские власти и раньше торговали всем, что получали: воровали газ и нефть, продукты, материалы. Зампред Совбеза предупредил, что дальше будет только хуже и на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что на протяжении минувших полутора лет Россия не раз предупреждала и приводила факты неконтролируемого распространения вооружений, поставляемых Западом на Украину, их расползания по всем континентам, попадания в руки организованной преступности и радикалов, при этом западные СМИ полностью проигнорировали эту информацию.