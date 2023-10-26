Красноярск, 26 октября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. На севере Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. В посёлке Ессей в Эвенкийском районе зарегистрировали уже 38 случаев. О происшествии сообщило РЕН ТВ.

Известия/Кристина Кормилицина

Основным симптомом заболевания является красноватая сыпь. В основном заражаются дети.

В минздраве Красноярского края изданию подтвердили информацию об очаге заболевания.

«Тяжелых случаев нет, госпитализация никому не требуется», — добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в посёлок вылетел вертолёт санавиации с врачом-инфекционистом.

Как сообщало ИА Регнум, семеро школьников Первоуральска Свердловской области заразились стригущим лишаём (микроспорией), в школе введён карантин.

В начале октября школу на Чукотке закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции. Тогда за сентябрь болезнь выявили у 30 учащихся. Кроме того, ротавирус подтвердили у двух сотрудников пищеблока. Их временно отстранили от работы. До этого в учебном заведении уже вводили карантин ― с 14 по 20 сентября. По предварительным данным, госпитализация потребовалась троим заболевшим.