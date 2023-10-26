Варшава, 26 октября, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Обострение палестино-израильского конфликта переключило внимание Запада от Украины, и привыкшему к особому вниманию лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому придётся с этим смириться, написало польское издание Forsal.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда Владимир Зеленский занимался заменой старых друзей из Центральной Европы на новых, было ясно, что геополитика в итоге сделает своё дело», — отметило издание.

Желание Киева подружиться с Германией и заменить Польшу Румынией, может, и имело бы какой-то смысл, но для страховки от возможных неудач восстановления отношений с сильнейшим европейским государством недостаточно.

Авторы статьи напомнили, как совсем недавно западные политики боролись за внимание и присутствие на их мероприятиях украинского лидера. Всё изменила эскалация на Ближнем Востоке, у Зеленского появились конкуренты.

Глава киевского режима попытался «подключиться» к израильской программе, но союзники не проявили особого энтузиазма насчёт его идеи, сказано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, журналистка Фрида Гитис в статье для CNN высказала мнение, что на фоне растущего давления на Соединённые Штаты Америки в связи с обострением палестино-израильского конфликта Зеленский может потерять внимание и поддержку своего главного союзника. Украине, чтобы выстоять, необходима постоянная поддержка союзников, и в первую очередь США, однако теперь непонятно, сможет ли Вашингтон помогать и Тель-Авиву, и Киеву, уточнила она.

Президент России Владимир Путин 18 октября похвалил Киев, начавший задумываться о переговорном процессе, но отметил, что этого недостаточно. Он призвал украинскую сторону к совершению реальных шагов, если есть желание договариваться.