Москва, 26 октября, 2023, 07:24 — ИА Регнум. При поддержке центра «Моспром» шесть московских промпредприятий стали участниками международной индустриальной выставки во Вьетнаме. Там они представили свои передовые разработки, провели ряд бизнес-встреч и заключили соглашения о сотрудничестве. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московские промышленные предприятия приняли участие в международной индустриальной выставке VIIF во Вьетнаме

Международная промышленная выставка во Вьетнаме VIIF проводится с 1991 года при поддержке министерства культуры, спорта и туризма, министерства промышленности и торговли, министерства науки и технологий, Торгово-промышленной палаты Вьетнама.

«Развитию внешнеэкономической деятельности столичных производителей способствует центр «Моспром». Специалисты организовывают бизнес-миссии, помогают презентовать продукцию на международных выставках и форумах», — пояснил Овчинский. По его словам, с января 2023 года провели около 1,9 тысячи бизнес-встреч с потенциальными иностранными партнерами. «Более 80 из них состоялось в рамках международной экспозиции во Вьетнаме. Там свои инновационные разработки и продукцию представили шесть московских производителей. По итогам индустриальной выставки столичные промышленники заключили ряд договоров о сотрудничестве с вьетнамскими партнёрами», — добавил он.

Так, разработчик и производитель автоматических коробок передач, гибридных и электротрансмиссий КАТЕ представил свою продукцию, которой заинтересовались два ведущих предприятия по выпуску подвижного состава и автомобилей. Производитель систем управления движением поездов «Элтеза» смог установить контакты с представителями железнодорожной отрасли во Вьетнаме.

Свою продукцию также представили московский кабельный завод «Спецкабель», предприятие по разработке инновационных ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры IVA Technologies, компания «Вижнлабс», специализирующаяся на создании продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения, а также производитель банкоматов «Сага Технологии».

Центр «Моспром», который курирует департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, помогающую определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.

В рамках байерской программы специалисты бесплатно помогают экспортёрам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнёров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Информация о направлениях поддержки, оказываемой центром, размещена на сайте.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.