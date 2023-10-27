Новый, 610-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об отражении пяти атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Курдюмовки и других населенных пунктов донецкого направления. На этом участке фронта противник потерял более 500 военных, сообщил 26 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Поражение нанесено по позициям штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад врага в районе Андреевки, Кирово и Малоильиновки.

Тем временем обозреватель издания Forbes Дэвид Экс отмечает, что за последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2. Он назвал эту потерю техники западного производства самой тяжёлой для Украины с тех пор, как в начале июня киевские войска начали контрнаступление на нескольких направлениях.

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