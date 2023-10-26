Донецк, 26 октября, 2023, 06:49 — ИА Регнум. При попытке сбыта крупной партии боеприпасов силовики в Донецке задержали группу торговцев. Об этом сообщили в УФСБ Донецкой Народной Республики.

Torange.biz Незаконное оружие

В ходе задержания были изъяты две мины калибра 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для СПГ-9, граната РГД и более 750 патронов калибра 5,45 мм.

«Задержана группа лиц при попытке продажи оружия и боеприпасов, запрещенных к свободному обороту», — пояснили в ведомстве.

Материалы переданы в следственное управление СК России по ДНР.

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Как сообщало ИА Регнум, сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске ДНР схрон с вооружением и боеприпасами, предназначенными для совершения терактов украинскими диверсантами перед региональными выборами 8–10 сентября.

Из схрона изъяли 46 единиц различного оружия, более 1000 патронов к нему, а также 12 осколочно-фугасных снарядов.

В Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего диверсию на железной дороге.