В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для гранатомёта и миномёта
В Донецке ФСБ пресекла попытку продажи боеприпасов для гранатомёта и миномёта
Донецк, 26 октября, 2023, 06:49 — ИА Регнум. При попытке сбыта крупной партии боеприпасов силовики в Донецке задержали группу торговцев. Об этом сообщили в УФСБ Донецкой Народной Республики.
В ходе задержания были изъяты две мины калибра 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для СПГ-9, граната РГД и более 750 патронов калибра 5,45 мм.
«Задержана группа лиц при попытке продажи оружия и боеприпасов, запрещенных к свободному обороту», — пояснили в ведомстве.
Материалы переданы в следственное управление СК России по ДНР.
Как сообщало ИА Регнум, сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске ДНР схрон с вооружением и боеприпасами, предназначенными для совершения терактов украинскими диверсантами перед региональными выборами 8–10 сентября.
Из схрона изъяли 46 единиц различного оружия, более 1000 патронов к нему, а также 12 осколочно-фугасных снарядов.
В Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского агента, готовившего диверсию на железной дороге.