Вашингтон, 26 октября, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден повторил в ходе выступления в Вашингтоне свою выдуманную историю о том, что он якобы проехал «17 тысяч миль» с председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM

На совместной пресс-конференции в Белом доме 25 октября с премьером Австралии Энтони Альбанезе Байден заговорил об отношениях США с Китаем. Он акцентировал, что, общаясь с китайской стороной, нужно руководствоваться выражением «доверяй, но проверяй».

«Я встречался с Си Цзиньпином больше, чем с любым другим мировым лидером. У меня было более 68 часов частных встреч, только он и я, с переводчиками. Я проехал с ним 17 тыс. миль», — рассказал в который раз Джо Байден.

При этом Байдена неоднократно критиковали за его утверждения о контактах с китайским лидером.

Нет никаких фактов и доказательств, что Джо Байден так много общался и разъезжал с Си Цзиньпином. Он настойчиво продолжает повторять свой рассказ, несмотря на признание сотрудниками Белого дома того, что слова президента «не были точными».

Так, в июне 2023 года Байден практически слово в слово повторил это в Чикаго.

Как сообщало ИА Регнум, звание «Бездонный Пиноккио» было присуждено Байдену в ноябре 2022 года из-за его постоянных ложных заявлений, писала газета The Washington Post.

Издание напомнило утверждение Байдена о том, что, когда он стал президентом, бензин стоил пять долларов за галлон. Однако на деле цена составляла 2,48 доллара за галлон, о чём немедленно сообщили рассерженные читатели.

Кроме того, были разоблачены многие утверждения Байдена, в том числе фактические ошибки даже в автобиографии.

До Байдена такое звание получал только Дональд Трамп.

«Бездонный Пиноккио» Байден своими ложными заявлениями постоянно как бы показывает, что «я старый и не судите меня строго». Такое мнение высказал политолог Андрей Полухин.