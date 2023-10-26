Москва, 26 октября, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Российские военнослужащие отразили пять атак украинских боевиков на донецком направлении в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

По словам начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева, бойцы российских подразделений успешно отбили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки.

На данном участке фронта в ходе боевых действий противник потерял свыше 500 боевиков. Также ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин, двух автомобилей, танка, 122-миллиметровой самоходной гаубицы «Гвоздика» и 105-миллиметрового орудия M119.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вооружённые силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 58-й, 72-й и 128-й бригад ВСУ около города Угледара и населённых пунктов Урожайное и Старомайорское в ДНР. Потери противника составили до 160 военнослужащих, три автомобиля и танк.

Политолог, бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Украину может спасти только немедленное прекращение боевых действий и заключение мира до Нового года, иначе население страны «перестанет существовать». По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский уже находится «на низком старте» — подготовлен вертолёт для его эвакуации в любой момент.