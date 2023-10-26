Москва, 26 октября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Если годовой доход вкладчика за 2023 год по всем банковским счетам превысит 130 тыс. рублей, то ему до 1 декабря 2024 года придётся заплатить налог с суммы, полученной сверх установленного лимита. О новшестве агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Юрист напомнил, что с 1 января 2021 года вступил в силу закон, согласно которому банковские вклады, превышающие установленный лимит, должны облагаться налогом. Но до 2023 года действовал мораторий на его правоприменение.

«Теперь ограничения сняты: за 2023 год налог с доходов от банковских депозитов уже придется заплатить», — сказал Виноградов.

Необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки ЦБ за год. Её умножают на 1 млн рублей. С процентного дохода, превышающего эту сумму, надо заплатить НДФЛ.

На данный момент максимальная ставка составляет 13%, поэтому из общего дохода надо будет вычесть 130 тыс. рублей. Если годовой доход вкладчика будет ниже этой суммы, то за этот год платить налог не нужно. Если превышает — то ставка налога составит 13%.

Полностью освобождены от уплаты налога доходы по вкладам, процентная ставка по которым ниже 1% годовых, и доходы по счетам эскроу.

Самому рассчитывать налог на вклады не нужно. До 1 февраля банки передадут данные в Федеральную налоговую службу, которая уже пришлёт уведомление плательщику.

Как сообщало ИА Регнум, доходы добровольцев — участников спецоперации не будут облагать налогом на доходы физических лиц. Таким образом планируют поднять дух военных, а также гарантировать социальную помощь их семьям.

Дачники в ряде случаев могут не платить налог на баню, сарай или туалет, расположенные на их участке.

Собственник земельного участка должен платить налог за сооружения, относящиеся к хозяйственным постройкам. Это постройки с прочным фундаментом, неразрывно связывающим их с землёй. Они отличаются от сооружений, которые можно легко перенести.