Газа, Палестина, 26 октября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Арабский телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате обстрела Армией Израиля жилого дома на юге сектора Газа погибли супруга и дети корреспондента, работающего в Катаре.

Israel Defense Forces Сектор Газа

Семья корреспондента телеканала Ваэля Дахдуха находилась в лагере беженцев Эн-Насират, куда им пришлось переместиться с севера анклава. В их дом попала бомба — женщина, дочь и маленький сын погибли.

«Мы призываем международное сообщество срочно вмешаться, чтобы положить конец варварским нападениям, и возлагаем на израильские власти ответственность за безопасность наших репортёров и съемочной группы в секторе Газа», — говорится в заявлении Al Jazeera.

Как сообщало ИА Регнум, проект российской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке не приняли в Совете Безопасности ООН. Кроме призыва к немедленному прекращению огня, в документе учитывались элементы не принятого на прошлой неделе проекта Бразилии.

Российские и китайские представители в Совете Безопасности ООН 25 октября наложили вето на резолюцию США по ситуации вокруг Израиля и Палестины. Документ также не поддержали представители ОАЭ.

В настоящий момент главная задача на Ближнем Востоке — остановить кровопролитие и не дать конфликту выплеснуться за пределы региона, заявил 25 октября президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями основных религиозных конфессий России.

Президент назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой.

Истребители армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по лагерю беженцев Эль-Магази в секторе Газа. Ракета попала в пекарню, где находились граждане Палестины. Семь человек погибли.