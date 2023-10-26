Хмельницкий, Украина, 26 октября, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Ночные взрывы в районе Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) на западе Украины не отразились на её работе, но из-за продолжающегося конфликта сохраняется угроза ядерной безопасности, говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

(сс) RLuts Хмельницкая АЭС

Руководство организации подтвердило множество выбитых стёкол на объекте и временное отключение питания некоторых станций радиационного контроля в результате мощных взрывов на западе Украины.

По словам Гросси, прямого воздействия беспилотников на Хмельницкую станцию не было, взрывы не повлияли на её подключение к национальной электросети. Ударные волны повредили проходную к реакторным корпусам, вспомогательное здание, здание спецтехники, учебный центр, а также другие объекты.

Кроме того, воздействие из-за взрывов зафиксировали станции сейсмического мониторинга, которые установлены в районе Хмельницкой АЭС.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября в администрации Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Шепетовском районе. По данным властей, произошло падение обломков на территории объекта критической инфраструктуры, взрывной волной были повреждены транспортные средства и нежилые помещения.

Ранее в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Рафаэль Гросси 19 октября заявил о снижении интенсивности боевых действий в районе Запорожской АЭС. По его мнению, МАГАТЭ сыграло сдерживающую роль в вопросе о ЗАЭС на фоне продолжающегося конфликта.