Москва, 26 октября, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Учёные создали нейросеть, которая помогает психотерапевтам подбирать лечение для пациентов с депрессией. Алгоритм выделяет эмоциональные участки речи человека, по которым врач может определить тяжесть депрессии и назначить правильное лечение. О новшестве Газете.Ru рассказали в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете.

(сс) ColiN00B Нейросеть

С применением нейросети, исходя из частот голоса уже после первого сеанса с пациентом можно спрогнозировать симптоматические изменения в процессе лечения. Как правило, у таких пациентов наблюдаются значительные затруднения в сдерживании психомоторного возбуждения.

Нейросеть отслеживает изменения голоса, а именно тембра, с точностью в 82%. Она успешно находит и выделяет важные для постановки диагноза и назначения лечения участки речи пациента, которые характерны для депрессивного расстройства.

Как пояснила ассистент кафедры автоматики и процессов управления университета «ЛЭТИ» Ирина Шпаковская, российские учёные после завершения работы передали алгоритм коллегам в Израиле для работы с большим объёмом данных с уже настоящими аудиозаписями терапевтических сессий.

«Мы считаем, что в перспективе созданный алгоритм позволит улучшить качество терапии пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР), а в дальнейшем применить наш алгоритм и для других заболеваний», — добавила Ирина Шпаковская.

Как сообщало ИА Регнум, учёные Каролинского института подтвердили наличие связи между учащённым пульсом у пожилых людей и повышенным риском развития деменции. Проанализировав полученные данные, медики установили, что люди с частотой пульса в состоянии покоя 80 ударов в минуту или выше в среднем имели на 55% более высокий риск развития деменции, чем люди с пульсом 60−69 ударов в минуту.

Учёные Самарского университета разработали методику, которая поможет оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму, она будет полезна при ранней диагностике атеросклероза и предотвращении сердечных заболеваний.