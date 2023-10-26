Вашингтон, 26 октября, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оговорился и выразил благодарность палестинцам, а не президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси за работу по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе», — сказал он.

Инцидент произошёл в ходе совместной пресс-конференции американского лидера и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

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Как сообщало ИА Регнум, в мае в преддверии саммита G7 Байден в ходе двусторонней встречи назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом. Переводчица японского общественного телевидения не стала переводить эту часть вступительного слова Байдена на японский. Должности президента в Японии нет.

В ходе выступления в штате Орегон Байден не сумел выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра. Его речь транслировали телеканалы страны.

Ранее глава Белого дома, рассказывая о военной службе своего сына Бо Байдена, перепутал Ирак и Иран. Такую оговорку президент США уже допускал однажды, в ходе своей речи во время кампании перед президентскими выборами.