Сыктывкар, 26 октября, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Девятиклассница одной из школ Сыктывкара принесла в школу расчленённого кота и вместе с подругой показывала останки животного ученикам. По факту происшествия полиция начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

rihaij Котенок

О факте живодёрства рассказала в полиции учитель школы.

«Предварительно установлено, что школьница принесла части тела кота. Желая произвести впечатление и вызвать к себе интерес, она вместе с подругой показывала останки животного ученикам», — пояснили в полиции.

При этом в соцсетях уже обсуждают инцидент и появилась информация, что девочки сначала убили котёнка в школьном туалете, а потом расчленили.

Как сообщало ИА Регнум, зоозащитникам передали кота Сеню, над которым издевался блогер из Свердловской области.

Живодёр, который расстреливал на улице кошек, приговорён Черемушкинским судом Москвы к 2,5 года наказания в колонии-поселении. Было убито в общей сложности около десяти кошек.

В соцсетях Якутии появилось видео жестокого убийства медведя. Животное повадилось ходить в вахтовый посёлок, поэтому его приманили и убили.