Лиссабон, 26 октября, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Сорокалетний защитник португальского «Порту» Кееплер Лавераан Лиама Ферреейра, более известный как Пепе, стал самым возрастным полевым игроком Лиги чемпионов.

Uefa.com Пепе

Футболист 25 октября в стартовом составе португальской команды в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов вышел на матч с бельгийским «Антверпеном».

На момент встречи ему было 40 лет и 241 день. Его возраст побил рекорд итальянца Алессандро Костакурты и шотландца Дэвида Уэйра, которые участвовали в турнире в 2006 и 2010 годах соответственно в возрасте 40 лет и 211 дней.

Матч «Порту» и «Антверпена» завершился победой португальцев со счётом 4:1.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября 2022 года форвард «Милана» Оливье Жиру, выйдя в стартовом составе на матч первого тура групповой стадии чемпионата мира Франция — Австралия, стал самым возрастным игроком в истории «трёхцветных», когда-либо выступавшим на мундиале (36 лет и 53 дня).