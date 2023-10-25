Вашингтон, 26 октября, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который раскритиковал политику Белого дома в отношении Украины.

Heisenberg Media Илон Маск

Сакс опубликовал пост в соцсети X, где напомнил, что в 2022 году Америка выделила Украине более 100 млрд долларов, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление против России. В итоге линия фронта практически не сдвинулась с места, при этом российские войска заняли территории.

«Теперь в Вашингтоне утверждают, что ещё 60 млрд долларов позволят сделать это», — написал Сакс, добавив, что поверить в это может только «дурак».

Илон Маск под постом предпринимателя написал: «Там полно дураков».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дэвид Сакс заявлял, что на Западе предпочитают скрывать правду об украинском конфликте и контрнаступлении ВСУ.

Чиновники Белого дома призывают конгрессменов в частном порядке обосновывать необходимость дальнейшего оказания помощи киевской армии тем, что Украина якобы станет залогом экономического роста в Америке.

Переговоры по любому разрешению конфликта на Украине приведут к концу хороших сделок и выкачиванию госбюджета США финансовым капиталом. Американцы превратили Украину в центр сбыта оружия для обхода экспортных ограничений, а также использовали конфликт, чтобы перекачивать бюджетные средства в различные частные компании, считает обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук.