Будапешт, 26 октября, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Большинством голосов парламент Венгрии отклонил предложение о проведении голосования по заявке Швеции вступить в НАТО, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на депутата от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнесу Вадай.

Fidesz.hu Виктор Орбан в парламенте Венгрии

«Инициативу о вступлении Швеции в НАТО заблокировала правящая партия «Фидес», имеющая абсолютное большинство в парламенте. Её лидером является премьер-министр Виктор Орбан. Партия утверждает, что шведские политики говорили «вопиющую ложь» о состоянии демократии в Венгрии», — цитирует издание депутата.

По словам Вадай, на этой неделе голосования по вступлению Швеции в НАТО не будет.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО. Фракция правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» и их партнёры в лице христианских демократов бойкотировали встречу.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 24 октября на пресс-конференции в Стокгольме заявил о готовности Швеции к вступлению в НАТО. По его словам, страна выполнила свои обязательства, изменила конституцию и законы, расширила антитеррористическое сотрудничество, возобновила поставки оружия Турции. НАТО и Швеция урегулировали все вопросы, связанные с озабоченностями Анкары в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, добавил он.

По данным агентства Bloomberg, ранее Столтенберг направил всем государствам альянса письмо, в котором говорилось, что Швеция должна стать членом альянса не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, назначенной на 28–29 ноября.

В мае 2022 года Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом альянса. Турция не поддержала принятие Швеции в состав НАТО из-за акций по осквернению Корана и массовых выступлений в Стокгольме против политики Анкары.