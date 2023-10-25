Рамалла , 26 октября, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за позицию и их вето на предложенную США резолюцию. Об этом говорится в распространённом заявлении движения.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Глава политбюро высоко оценивает позицию России и Китая в Совете Безопасности и срыв ими американской резолюции, занимающей сторону оккупации», — сказано в заявлении ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, в Совете Безопасности ООН 25 октября не приняли проект российской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Кроме призыва к немедленному прекращению огня, в документе учитывались элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. В ходе голосования российскую резолюцию поддержали четыре страны — Китай, Россия, Гана, ОАЭ. Две были против — США и Великобритания. Воздержались представители девяти государств.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что члены СБ не осмелились проявить стратегическую мудрость, и выразил сожаление в связи с непринятием резолюции.

Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции.

Документ содержит осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В нём нет призыва к прекращению огня, но признаётся право стран на самозащиту.