Москва, 26 октября, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Выход на телемост из подмосковного курятника министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьёва 25 октября оценил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

kremlin.ru Владимир Путин

«Дмитрий Николаевич, то, что Вы из курятника с нами общаетесь, — это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно», — сказал российский лидер.

Также Путин поинтересовался у Патрушева причинами подорожания мяса птиц более чем на 27% с начала года.

Глава Минсельхоза ответил, что беседовал на эту тему с производителями мяса птицы. По словам Патрушева, в августе было небольшое снижение объёмов производства, но если учитывать период с января по август, то объёмы производства растут.

Экономических предпосылок для роста цен никаких нет, добавил министр. Патрушев сказал, что после переговоров птицеводы чувствуют свою социальную ответственность и уже начали понижать цену на курятину.

Путин указал на необходимость своевременного принятия решений, в том числе закупку мяса птицы из Белоруссии и Казахстана, чтобы в дальнейшем не было роста цен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее крупнейшим производителям куриного мяса в России Федеральная антимонопольная служба направила запросы, касающиеся обоснованности установленных цен. Компании направили такие же письма в торговые сети. В результате крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены.