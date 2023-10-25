Вена, 26 октября, 2023, 01:06 — ИА Регнум. В ночь на 26 октября ударной волной от взрывов около Хмельницкой АЭС выбило окна в зданиях станции. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

ТАСС/ МЦ «Голос Подолья»

В Международном агентстве по атомной энергии отметили, что прямого воздействия беспилотников на площадку станции не было. Взрывы не оказали влияния на деятельность Хмельницкой АЭС.

«Ударные волны повредили окна нескольких зданий на площадке», — пояснили в организации.

Специалисты приступили к оценке ущерба.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, обстрелы и авиаатаки показывают «крайне неустойчивую ситуацию с ядерной безопасностью на Украине», которая будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, почти ежедневно в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) эксперты МАГАТЭ фиксируют звуки взрывов. Сохраняется нестабильная ситуация рядом со станцией, заявлял Рафаэль Гросси.

Ранее он заверял, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить ЗАЭС.