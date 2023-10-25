Москва, 26 октября, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в рамках выхода в открытый космос отключили контуры радиатора-теплообменника многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», из которого 9 октября произошла утечка теплоносителя.

Luxfon.com Космос

Работу космонавтов транслировал «Роскосмос». Они осмотрели и сфотографировали само место утечки. Данные будут преданы на Землю, специалисты определят причины разгерметизации.

Отмечается, что космонавты опережали график работ примерно на 25–30 минут. Им необходимо установить на модуль малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли и запустить наноспутник «Парус».

Новшество предназначено для отработки технологии солнечного паруса. Если у космонавтов останется время, они также заменят на модуле «Звезда» фиксирующие платы, удерживающие кабели в состыкованном состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, утечка теплоносителя из резервного контура радиатора произошла из внешнего (резервного) блока, который был доставлен на станцию в 2012 году.

В «Роскосмосе» заверили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, «обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля». Экипажу и МКС ничего не угрожает. Все работы идут по плану.