Вашингтон, 25 октября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Вашингтон не только не способен остановить эскалацию насилия на Ближнем Востоке, но фактически даёт ей зелёный свет, выступая против того, чтобы решения Совета Безопасности ООН повлияли на возможную силовую акцию Израиля в секторе Газа. Об этом заявил 25 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления перед голосованием по американскому проекту резолюции.

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«Мы не видим смысла поддерживать документ, который служит одной цели — обслуживанию геополитических интересов одного из членов СБ, который не только не способен остановить эскалацию, но фактически даёт ей зелёный свет», — сказал Небензя.

По мнению постпреда, США рискуют спровоцировать ещё более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, а возможно, и за его пределами.

Василий Небензя также акцентировал, что принятие ближневосточной резолюции США дискредитирует Совет Безопасности.

«Совет не может связать себя такой резолюцией, иначе это будет его полной дискредитацией», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке, заявил 25 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.

Он назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. Путин обратил внимание на попытки определённых сил сыграть на религиозных чувствах, чтобы умножить нестабильность в мире. Президент также призвал остановить кровопролитие и насилие в этом регионе.

Обострение палестино-израильского конфликта касается и России, отметил российский лидер. Путин подчеркнул, что в стране с тревогой и болью следят за событиями на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев.