Ереван, 25 октября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что не обсуждается вопрос вывода российской военной базы с территории страны. Об этом он сказал американскому изданию Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

Пашинян пояснил, что власти Армении на данный момент обсуждают иные вопросы, пытаются понять суть ситуации.

«Думаю, это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», — сказал он.

В качестве примера того, что Россия не смогла в итоге помочь Армении, Пашинян привёл переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян 25 октября заявил, что «не видит никаких преимуществ» в сохранении присутствия российских военных баз в стране. По словам премьера, власти Армении ищут новых партнёров, поскольку Россия якобы «не смогла выполнить свои союзнические обязательства».

17 октября Пашинян заявил, что Армения хочет углублять сотрудничество с Евросоюзом. В тот же день он выступил в Европарламенте и назвал «бесполезными» евразийские объединения, в первую очередь ОДКБ, а также обвинил Россию в попытках подорвать демократию и суверенитет Армении.

Россия считает выступление Пашиняна в Европарламенте безответственным и провокационным, заявил журналистам высокопоставленный источник в Москве. Россия наблюдает попытки сделать из Армении «Украину номер три», если считать «Украиной номер два» Молдавию, а Пашинян «семимильными шагами» движется по пути главы киевского режима Владимира Зеленского, добавил он.