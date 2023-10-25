Москва, 25 октября, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября заинтересовался причинами роста цен на мясо кур и поручил разобраться в этом вопросе министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, который в режиме видеоконференции вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым вышел на связь, находясь на предприятии по разведению кур.

Алексей Даничев/РИА Новости

«То, что вы из курятника вещаете — здорово! А чего курятина-то так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше чем на 27%», — обратился Путин.

Министр пояснил, что производители мяса птицы, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину.

«Они-то ладно, они бизнесом занимаются, а правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе и закупку по импорту у ближайших соседей из Белоруссии, того же Казахстана», — заявил Владимир Путин.

Патрушев, в свою очередь, сказал, что такие решения уже приняты — из Белоруссии и Казахстана поступает мясо птицы, чтобы сбалансировать рынок.

Глава российского государства акцентировал, что надо было своевременно это делать, тогда бы и цен таких не было.

Как сообщало ИА Регнум, крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены.

Антимонопольное ведомство направило в торговые сети письма, порекомендовав им соразмерно снизить розничные цены на куриное мясо в случае снижения цен поставщиками или предоставления ими скидок.

ФАС 23 августа сообщила, что около 30 торговых сетей в 25 российских регионах введут ограничения наценки на ряд социально значимых товаров. Торговые сети добровольно приняли на себя соответствующие обязательства. Среди социально значимых товаров упоминаются мясо птицы, куриная колбаса, куриные яйца.