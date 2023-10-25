Вашингтон, 25 октября, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки гарантируют Израилю помощь со всем необходимым, что потребуется для наказания боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, заявил 25 октября по итогам переговоров в Белом доме президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Иван Шилов ИА Регнум

«У Израиля есть право и, я бы добавил, обязательство ответить на убийство своих людей. И мы обеспечим Израиль всем необходимым для защиты от этих террористов», — сказал Байден, добавив, что США «гарантирует это».

При этом американский лидер отметил, что с Израиля не снимается ответственность за соблюдение законов войны при проведении операции против палестинских радикалов. Также израильские власти, по словам Байдена, должны сделать всё возможное для защиты гражданского населения сектора Газа.

Глава Белого дома выразил встревоженность поселенцами-экстремистами, которые нападают на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, — всё это подливает масла в огонь. Их нужно привлечь к ответственности и прекратить эти нападения, сказал Байден.

Также американский президент призвал к увеличению объёмов поставляемых в Газу гуманитарных грузов. Он добавил, что США по данным вопросам контактируют с израильскими, палестинскими и египетскими властями.

Как сообщало ИА Регнум, по информации американского портала Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, так как скептически оценивает планы ЦАХАЛ. Отмечается, президент США Джо Байден при этом намерен выиграть время для Нетаньяху.

По данным издания, в Белом доме опасаются, что быстрое нападение на Газу приведёт Израиль к длительной кровавой битве, из-за которой могут быть убиты десятки тысяч людей, но ХАМАС не будет уничтожен.

Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с представителями религиозных конфессий РФ назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке. Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи, заявил Путин.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе.