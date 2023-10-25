На здании посольства США в Москве появились слова «Русские не сдаются»
Москва, 25 октября, 2023, 22:45 — ИА Регнум. На здании посольства США в Москве в честь годовщины освобождения Марии Бутиной из тюрьмы в Америке появился её портрет и слова «Русские не сдаются».
Слова «Русские не сдаются» были спроецированы на здание посольства на русском и английском языках.
Как сообщало ИА Регнум, Мария Бутина была приговорена американским судом к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».
Сразу после отбытия срока заключения и освобождения из тюрьмы, в октябре 2019 года, российская гражданка была депортирована на родину.
Бутина уверена, что США не в первый раз используют стратегию «политический лидер — козёл отпущения», стратегия будет применена в отношении президента Украины Владимира Зеленского.