Москва, 25 октября, 2023, 22:45 — ИА Регнум. На здании посольства США в Москве в честь годовщины освобождения Марии Бутиной из тюрьмы в Америке появился её портрет и слова «Русские не сдаются».

Кадр из видео

Слова «Русские не сдаются» были спроецированы на здание посольства на русском и английском языках.

Как сообщало ИА Регнум, Мария Бутина была приговорена американским судом к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

Сразу после отбытия срока заключения и освобождения из тюрьмы, в октябре 2019 года, российская гражданка была депортирована на родину.

Бутина уверена, что США не в первый раз используют стратегию «политический лидер — козёл отпущения», стратегия будет применена в отношении президента Украины Владимира Зеленского.