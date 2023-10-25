Москва, 25 октября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке, заявил 25 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«Мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами», — сказал он.

Российский лидер назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. Он обратил внимание на попытки определённых сил сыграть на религиозных чувствах, чтобы умножить нестабильность в мире. Президент также призвал остановить кровопролитие и насилие в этом регионе.

Обострение палестино-израильского конфликта касается и России, отметил президент. Путин подчеркнул, что в стране с тревогой и болью следят за событиями на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев.

Как передавало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. По данным палестинских властей, число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек.

Кроме того, в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли свыше 2300 детей, более 5300 числятся ранеными. Такие данные привели в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).