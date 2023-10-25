Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля уже ликвидировала тысячи террористов и готовится зайти в сектор Газа, заявил 25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит «РИА Новости».

ABIR SULTAN/EPA/TASS

«Мы уже ликвидировали тысячи террористов, и это только начало. В то же время мы готовимся к наземному входу», — сказал он.

Премьер-министр Израиля не стал раскрывать сроки, особенности и масштабы наземной операции. При этом он отметил, что главными целями правительства и военных остаются полная ликвидация инфраструктуры ХАМАС и спасение всех заложников.

Ранее американская газета Wall Street Journal написала со ссылкой на израильских и американских официальных лиц, что Тель-Авив согласился временно отложить наземную операцию в секторе Газа. Израиль, по данным издания, принял такое решение, чтобы американские военные смогли перебросить системы ПВО в ближневосточный регион.

Обозреватели CNN ранее отмечали, что американские военные советники не раз убеждали власти Израиля не начинать наземную операцию в секторе Газа, чтобы не повторять негативный опыт городских боёв во время иракской кампании самих США, и призывали ограничиться воздушными атаками и «точечными» рейдами.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о последствиях возможной операции Израиля в Газе. По его словам, наземная операция с использованием тяжёлой техники в анклаве, которую Израиль планирует против ХАМАС, грозит обернуться серьёзными последствиями и множеством жертв.

Авторы The New York Times отмечали, что проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточенным боям со времён Второй мировой войны. Также издание предсказало, что операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не лет», привести к «распространению войны на Ливан и Иран» и большим потерям среди гражданского населения.