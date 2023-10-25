Москва, 25 октября, 2023, 21:43 — ИА Регнум. В настоящий момент главная задача на Ближнем Востоке — остановить кровопролитие и не дать конфликту выплеснуться за пределы региона, заявил 25 октября президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями основных религиозных конфессий России.

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«Наша задача сегодня, главная задача — остановить кровопролитие и насилие. В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными, разрушительными последствиями. Причем не только для региона Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока», — сказал он.

Президент напомнил, что именно это он неоднократно подчёркивал в своих выступлениях, во время многочисленных телефонных разговоров и личных встреч с главами ближневосточных и других государств.

Москва видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса и взаимной ненависти на Ближнем Востоке и за его пределами, подчеркнул Владимир Путин.

«Для этого в том числе пытаются играть на национальных и религиозных чувствах миллионов людей, причём такая, с позволения сказать, политика реализуется уже давно, задолго до нынешнего кризиса», — указал президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент в ходе встречи с религиозными лидерами назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. Он также подчеркнул, что Россия с тревогой и болью следит за ситуацией на Святой земле.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек, сообщили палестинские власти.

25 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание палестинского государства. Он подчеркнул, что Россия осуждает все проявления терроризма, а также соболезнует родственникам и близким погибших.