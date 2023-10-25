Москва, 25 октября, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм, заявил 25 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений РФ.

HAITHAM IMAD/EPA/TASS Тела погибших в ходе вооруженного конфликта Израиля с палестинским ХАМАС в Хан-Юнисе

Он добавил, что Россия всегда будет чувствовать горечь невосполнимых потерь, нанесённых в годы борьбы с международным терроризмом. Вместе с тем, по его словам, борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи.

«За преступления, совершённые другими, не должны отвечать ни в чём не повинные люди. Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности», — сказал Путин.

Президент назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. Он также подчеркнул, что Россия с тревогой и болью следит за ситуацией на Святой земле.

Как передавало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля.

Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек, сообщили палестинские власти.

25 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание палестинского государства. Он подчеркнул, что Россия осуждает все проявления терроризма, а также соболезнует родственникам и близким погибших.