Москва, 25 октября, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с главами религиозных конфессий выразил соболезнования семьям и близким граждан, погибших после обострения палестино-израильского конфликта.

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«Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. Мы знаем, что это такое. Мы всегда будем чувствовать горечь невосполнимых потерь, понесённых страной в годы борьбы с международным терроризмом. Я искренне хочу выразить соболезнования семьям израильтян, граждан других стран, чьи близкие погибли, получили ранения в ходе атаки 7 октября этого года», — сказал Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что невинные люди не должны отвечать за преступления, совершённые другими, а борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности. Ключ к решению проблемы — выполнение решения ООН о создании палестинского государства, сказал Владимир Путин. Ближайшая же задача — остановить кровопролитие, добавил президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит с руководителями религиозных конфессий международную обстановку и обменяется мнениями о нынешнем этапе развития страны. Во встрече участвуют глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдинов, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс. человек, пострадали более 17,4 тыс. человек.